EU-Kommission senkt Wachstumsprognosen

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Brüssel. Wegen der hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs hat die EU-Kommission ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2026 halbiert. Die Konjunkturexperten erwarten einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um lediglich 0,6 Prozent. Im Herbst hatten sie noch mit einem Wachstum von 1,2 Prozent gerechnet. Für die Europäische Union insgesamt senkte die EU-Kommission die Wachstumsprognose von 1,4 Prozent auf 1,1 Prozent. Für die 21 Staaten der Euro-Zone wurde sie auf 0,9 Prozent reduziert. (dpa/jW)

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