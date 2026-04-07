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Aus: Ausgabe vom 07.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Flutkatastrophe im Kaukasus

Derbent. Schwere Regenfälle haben in der russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus eine beispiellose Flutkatastrophe ausgelöst. An einem Stausee in der Region Derbent brach eine Mauer. Mehr als 4.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, wie das russische Zivilschutzministerium mitteilte. Etwa 2.000 Häuser seien überschwemmt worden. Ganze Gebäude versanken in den Fluten. Auf der Bundesstraße »Kawkas« stürzte demnach zudem eine Brücke ein. (dpa/jW)

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