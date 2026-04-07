Rekorddividenden trotz Wirtschaftskrise

Frankfurt am Main. Die größten deutschen Börsenkonzerne zahlen laut einer Studie trotz Dauerkrise Rekorddividenden an ihre Aktionäre. Insgesamt schütten die 40 Dax-Unternehmen voraussichtlich rund 55,3 Milliarden Euro aus, zeigen Berechnungen der Beratungsgesellschaft EY vom Montag. Das seien 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr (52,2 Milliarden Euro) und ein neuer Höchstwert. Demnach zahlen 25 Dax-Konzerne für 2025 mehr Dividende aus als im Jahr zuvor. An der Spitze bleibt die Allianz mit 6,5 Milliarden Euro, gefolgt von der Deutschen Telekom (4,8 Milliarden Euro) und Siemens (4,2 Milliarden Euro). Zwar steckt die deutsche Wirtschaft in der Krise, doch die Dax-Konzerne machen den Großteil ihres Umsatzes im Ausland. (Reuters/jW)