Tesla-Vorwurf gegen IG Metall ohne Beleg

Frankfurt (Oder). Der Vorwurf des US-Elektroautobauers Tesla gegen die IG Metall wegen einer angeblichen illegalen Aufnahme kann nach Ansicht der Ermittler nicht belegt werden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Freitag nach der Auswertung eines Laptops mit. »Im Ergebnis der dortigen Untersuchungen ergaben sich keine Anhaltspunkte für aufgezeichnete und/oder gespeicherte Aufnahmen auf dem Notebook.« Tesla hatte einem Gewerkschaftssekretär vorgeworfen, er habe die Betriebsratssitzung am 10. Februar aufgenommen und Strafanzeige erstattet. (dpa/jW)