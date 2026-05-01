KI-Krieg Kiews mit Hilfe von Palantir

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Kiew. Die Ukraine setzt beim Wettrüsten in der Nutzung künstlicher Intelligenz auf dem Schlachtfeld auf den US-Konzern Palantir. Die Zusammenarbeit mit dem Datenanalysespezialisten solle ausgebaut werden, teilte Präsident Wolodimir Selenskij nach ‌einem Treffen mit Palantir-Boss Alex Karp am Dienstag mit. Das Projekt »Brave 1 Dataroom« soll der Drohnenabwehr dienen. Zudem sei KI für die Verarbeitung von Geheimdienstdaten implementiert und in ​die Planung ukrainischer Angriffe tief im russischen Hinterland integriert worden. (Reuters/jW)

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