Grüne wollen mit CDU verhandeln
Stuttgart. Nach ihrem knappen Wahlsieg bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen um Spitzenkandidat Cem Özdemir die CDU zu Sondierungsgesprächen über die Bildung einer Landesregierung eingeladen. Ziel des Gesprächs sei es, Koalitionsverhandlungen vorzubereiten, um eine neue Landesregierung zu bilden, erklärten die Grünen am Donnerstag in Stuttgart. Zeit und Ort der Gespräche solle die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel bestimmen. Bündnis 90/Die Grünen hatten die Wahl am 8. März knapp gewonnen, im neuen Landtag haben Grüne und CDU aber gleich viele Sitze. Özdemir will neuer Ministerpräsident werden. (AFP/jW)
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