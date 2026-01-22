»Friedensbrücke«: Zwei Personen festgenommen
Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch in Brandenburg zwei Männer festnehmen lassen, denen sie Aktivitäten zur Unterstützung der als »ausländische terroristische Vereinigungen« betrachteten sogenannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk vorwirft. Beamte des Bundeskriminalamts nahmen die Beschuldigten in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Märkisch-Oderland fest. Ihnen wird vorgehalten, seit 2016 in mehreren Fällen Versorgungsgüter und Medizinprodukte, aber auch Drohnen in den Donbass gebracht zu haben. Der Verein »Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe« ist seit einiger Zeit im Visier der Ermittlungsbehörden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Was wird dieses Jahr geboten?vom 22.01.2026
-
Für viele ein Schockvom 22.01.2026
-
Juristische Extrarunde angeordnetvom 22.01.2026
-
Eisenharte Krisevom 22.01.2026
-
Anruf von der Deutschen Bankvom 22.01.2026