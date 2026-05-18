Lauter Protest gegen Mietwucher

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München. Mit einer »Krachparade« haben am Sonnabend in München Tausende Menschen gegen Wuchermieten und Gentrifizierung demonstriert, wie der Bayerische Rundfunk berichtete. Sie forderten demnach auch mehr Unterstützung für Musiker sowie eine generell höhere Kulturförderung. Am frühen Abend war die Polizei dem Sender zufolge von 18.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgegangen. Die Veranstalter hätten von 20.000 Demonstranten gesprochen. Seit 2014 finden jährlich die Kundgebungen des Bündnisses »Mehr Lärm für München« statt. Nach Veranstalterangaben waren dieses Mal 60 Vereine, Initiativen und Kollektive beteiligt. (jW)

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