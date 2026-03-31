Gemeinsam für den Frieden

Jetzt anpacken! Der Weg in Richtung Wehrpflicht für die Jugend ist geebnet, Kriegsgebiete weiten sich aus, und ganze Völker werden vom Zugang zu lebensnotwendigen Gütern abgeschottet. Regungen in der Medienlandschaft? Fehlanzeige. Vielmehr werden in sämtlichen Tageszeitungen Beiträge abgedruckt, die eher Pressemitteilungen der Bundesregierung nahekommen als einer unabhängigen Berichterstattung. Die Tageszeitung junge Welt hält dagegen. Wenn Schulleitungen in Leipzig Listen über politisch aktive Schüler führen oder Teilnehmer einer Demonstration wegen eines Pappschildes festgenommen werden, wenn 50.000 Schülerinnen und Schüler gegen Wehrpflicht demonstrieren: Die jW berichtet. Auch bei den Ostermärschen am kommenden Wochenende wird dies der Fall sein. Vor allem aber wird die junge Welt vor Ort sein, in Dutzenden Städten bundesweit. Und es können noch mehr werden: Bestellen Sie noch bis Montag Verteilexemplare der jungen Welt kostenlos für Ihren regionalen Ostermarsch am 4./6. April 2026.