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Fast jeder zweite Fernzug im Juli unpünktlich

Berlin. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr der Deutschen Bahn hat sich im Juli nicht verbessert. Nur 52,6 Prozent aller Fernzüge kamen im vergangenen Monat wie im Fahrplan vorgesehen an. Die Quote blieb damit genau so gering wie im Juni, wie vorläufige Daten der Bahn zeigen. Gründe für die schlechten Pünktlichkeitswerte waren eine Reihe kleinerer und größerer Störungen an der Infrastruktur, ein anhaltend hohes Bauvolumen sowie die Hitzewellen Ende Juni und Ende Juli, erklärte die Bahn am Dienstag. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 05.08.2026, Seite 4, Inland
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