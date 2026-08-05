Juli-Asylzahlen im Jahresvergleich gesunken

Berlin. Die Zahl der Asylerstanträge im Juli ist im Vergleich zum Vorjahresmonat beinahe um die Hälfte gesunken. Es seien 4.311 Anträge gestellt worden, teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag auf der Onlineplattform X mit. Im Juli 2025 waren es 8.293 Erstanträge gewesen. Der Rückgang wird auch im Vergleich des ersten Halbjahres 2026 (39.646 Erstanträge) mit dem Vorjahreszeitraum (72.818 Erstanträge) deutlich, wie aus Statistiken des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hervorgeht. (dpa/jW)