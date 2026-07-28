Plädoyer im Prozess um Anschlag auf Verdi-Demonstration

München. Im Prozess um den Anschlag auf eine Verdi-Demonstration in München wird an diesem Dienstag das Plädoyer der Bundesanwaltschaft erwartet. Der angeklagte Farhad N. Wird beschuldigt, im Februar vergangenen Jahres mit seinem Auto von hinten in die Demonstration gefahren zu sein und dabei eine 37 Jahre alte Mutter mit ihrem zwei Jahre alten Kind getötet zu haben. Das Bundesanwaltschaft wirft ihm vor dem Münchner Oberlandesgericht zweifachen Mord und 44-fachen versuchten Mord vor. N. wollte nach Überzeugung der Ermittler als Reaktion auf das Leid von Muslimen in islamischen Ländern willkürlich ausgewählte Menschen in Deutschland töten. Ein Urteil wird zum 6. August erwartet. (dpa/jW)