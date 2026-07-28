Porsche streicht bis 2035 rund 9.000 Stellen

Stuttgart. Porsche will in den kommenden Jahren rund 5.000 weitere Stellen abbauen. Die Beschäftigten sollen über Fluktuation, Altersteilzeit und Aufhebungsverträge »sozialverträglich« ausscheiden, wie das Unternehmen und der Porsche-Betriebsrat am Montag nach ‌einer Betriebsversammlung im Stammwerk Stuttgart mitteilten. Zusammen mit dem im vergangenen Jahr ‌beschlossenen Wegfall müssen damit rund 8.900 Beschäftigte das Unternehmen verlassen. Bei Tochterunternehmen werden rund 500 Jobs gestrichen. Die geltende Standortsicherung verlängert Porsche bis 2035. (Reuters/jW)