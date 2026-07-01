Vogel-Druck stellt Produktion ein

Würzburg. Die Großdruckerei Vogel-Druck aus Höchberg im Landkreis Würzburg will ihre Produktion einstellen. Spätestens am 30. Juni nächstes Jahr soll Schluss sein. Darüber hat die Geschäftsführung die Belegschaft und den Betriebsrat am Mittwoch informiert, wie der BR berichtete. 280 Beschäftigte werden ihre Arbeitsplätze verlieren. »Sozialverträgliche Lösungen« sollen gefunden werden, auch von Abfindungen ist die Rede. Ulrich Cordes, Geschäftsführer von Vogel-Druck und CFO von Bertelsmann Marketing Services, zu der die Druckerei als Tochtergesellschaft gehört, begründete die Entscheidung mit der »negativen Marktentwicklung«. Besonders bei Zeitschriften und Katalogen sei die Nachfrage über Jahre hinweg »überproportional gesunken«. Vogel druckt unter anderem das Magazin Servus, die englischsprachige Wochenzeitung The Economist oder für Springer-Medizin, ein Portal für Ärzte und Ärztinnen. (jW)