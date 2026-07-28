Hilfsmittel: Höhere Kosten für Versicherte

Berlin. Die Mehrkosten, die gesetzlich Krankenversicherte für Rollatoren, Hörgeräte und andere Hilfsmittel aus eigener Tasche zahlen, sind im vergangenen Jahr im Schnitt um jeweils zehn auf 159 Euro gestiegen. Laut einem Bericht des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen vom Montag bezogen die Versicherten 78 Prozent der Hilfsmittel mehrkostenfrei. Wer einen Rollator, ein Hörgerät oder Schuheinlagen benötigt, muss den Eigenanteil zahlen. 2025 seien für knapp 32 Millionen Hilfsmittelversorgungen rund 12,1 Milliarden Euro ausgegeben worden. 2024 waren es 11,5 Milliarden. Sieben Millionen Male haben Versicherte aus eigener Tasche zugezahlt, insgesamt mehr als 1,1 Milliarden Euro. (dpa/jW)