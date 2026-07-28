CSU träumt von »Drohnenflotte«

Berlin. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag fordert »eine Drohnenflotte« mit mindestens 100.000 Drohnen in allen Größenklassen für die Bundeswehr. Dies geht aus einem Beschlussentwurf in der Sommerklausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Banz hervor, der AFP am Montag vorlag. »Wir wollen die Bundeswehr durch technologische Dominanz zur stärksten konventionellen Armee in Europa machen«, heißt es in dem Dokument. Dazu gehöre eine Drohnenflotte. Gefordert wird zudem »eine Weltallflotte« mit mehr als 1.000 Satelliten für die Bundeswehr. Ein Großteil der Unternehmen, die von einer Umsetzung dieser Forderungen profitieren würden, ist in Bayern konzentriert. (AFP/jW)