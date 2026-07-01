»Fiesta de Solidaridad«. Solidaritätsveranstaltung mit dem deutsch-kubanischen Dokfilm »Zucker und Salz« über vier Frauen und ihre Freundschaft seit der Revolution. Es sprechen Experten, Musik kommt vom Singer/Songwriter Tobias Thiele. Spendenaktion zugunsten eines Solarkraftwerks. Freitag, 24.7., 19 Uhr. Ort: Vereinsgaststätte VfB Moschendorf, Epprechtsteinstr. 1, Hof an der Saale. Veranstalter: FG BRD–Kuba; Cuba sí, VVN-BdA, DKP

»Krieg, Bewegung und extreme Gewalt«. Buchvorstellung mit Autorin Janine Fubel. Sonnabend, 25.7., 14 Uhr: Führung mit Gedenkstättenleiterin. 15 Uhr: Vorstellung des Buches über die Räumung des KZ Sachsenhausen und die anschließenden Todesmärsche. Ort und Veranstalter: »Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald«, Belower Damm 1, Wittstock

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»Wohnen ist ein Menschenrecht«. Straßenfest mit viel Musik drinnen und draußen und kurzen Redebeiträgen von wohnpolitischen Gruppen. Sonnabend, 25.7., 14 Uhr. Ort: Frauenstr. 24, Münster. Veranstalter: Kulturverein Frauenstraße