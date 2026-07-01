Termine
»Fiesta de Solidaridad«. Solidaritätsveranstaltung mit dem deutsch-kubanischen Dokfilm »Zucker und Salz« über vier Frauen und ihre Freundschaft seit der Revolution. Es sprechen Experten, Musik kommt vom Singer/Songwriter Tobias Thiele. Spendenaktion zugunsten eines Solarkraftwerks. Freitag, 24.7., 19 Uhr. Ort: Vereinsgaststätte VfB Moschendorf, Epprechtsteinstr. 1, Hof an der Saale. Veranstalter: FG BRD–Kuba; Cuba sí, VVN-BdA, DKP
»Krieg, Bewegung und extreme Gewalt«. Buchvorstellung mit Autorin Janine Fubel. Sonnabend, 25.7., 14 Uhr: Führung mit Gedenkstättenleiterin. 15 Uhr: Vorstellung des Buches über die Räumung des KZ Sachsenhausen und die anschließenden Todesmärsche. Ort und Veranstalter: »Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald«, Belower Damm 1, Wittstock
»Wohnen ist ein Menschenrecht«. Straßenfest mit viel Musik drinnen und draußen und kurzen Redebeiträgen von wohnpolitischen Gruppen. Sonnabend, 25.7., 14 Uhr. Ort: Frauenstr. 24, Münster. Veranstalter: Kulturverein Frauenstraße
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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