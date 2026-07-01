Der Louvre öffnet am Mittwoch – neun Monate nach einem spektakulären Einbruch – wieder seine Galerie d’Apollon – jedoch völlig leer. Die dort bisher gezeigten Sammlungen und kostbaren Objekte sollen in einen fensterlosen Tresorraum verlegt werden, wie Louvre-Direktor Christophe Leribault der Zeitung Le Parisien sagte. »Wir wollen einen Neuanfang«, erklärte er. Der Raum werde wieder als Prunkgalerie erlebbar gemacht. Die kostbaren Objekte würden entfernt, damit die kunstvollen Wand- und Deckendekorationen wieder stärker zur Geltung kämen. Zunächst müssten jedoch ein geeigneter Ort gefunden und die Finanzierung der umfangreichen Bauarbeiten geklärt werden.

Die Galerie d’Apollon gilt als einer der prächtigsten Räume des Louvre. Ihre Decken wurden von Charles Le Brun gestaltet und später unter anderem von Eugène Delacroix ergänzt. Leribault verglich den Saal mit der Spiegelgalerie von Versailles und sprach von einem Stück des ursprünglichen Königspalasts, das Besucher im heutigen Museum wiederentdecken könnten. Bei dem Einbruch Mitte Oktober 2025 wurden acht wertvolle Schmuckstücke im geschätzten Wert von rund 88 Millionen Euro gestohlen. Von ihnen fehlt noch immer jede Spur. Die bei dem Einbruch beschädigte Krone von Kaiserin Eugénie wird derzeit restauriert. (dpa/jW)