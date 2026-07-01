Salzgitter-Chef gegen EU-Reform

Salzgitter. Salzgitter-Chef Gunnar Groebler kritisiert die Pläne der EU-Kommission zur Reform des Emissionshandels. Die Pläne gefährdeten Investitionen in den Klimaschutz und bestraften Unternehmen, die bereits mit dem Umbau begonnen hätten. »Eine Industriepolitik, die nachträglich die Spielregeln ändert, darf Vorreiterunternehmen nicht im Regen stehen lassen«, schreibt Groebler auf der Plattform Linked-In. EU-Parlament und Mitgliedstaaten forderte er auf, im Gesetzgebungsprozess nachzubessern. Sein Unternehmen habe bereits Milliarden in den Umstieg auf grünen Stahl investiert – »im Vertrauen auf einen stabilen und verlässlichen Rechtsrahmen«. Das dürfe nicht durch Lockerungen beim Emissionshandel entwertet werden. (dpa/jW)