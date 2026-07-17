Nachschlag: Fliegende Fische
→ Gibt es Aliens? ARD-Sounds
Als Teil eines »Astronomie-Spezials« läuft dieser Beitrag in der ARD-Audiothek. Problematisch ist schon der Begriff. Denn es schwingt beim Wort »Aliens« ja automatisch mit, dass es sich um vernunftbegabte Wesen handeln müsste. Das beantwortet die Frage nach außerirdischem Leben allerdings nicht. Zu allem Unglück befasst sich der Beitrag des Bayerischen Rundfunks dann auch fast ausschließlich mit UFO-Sichtungen, Roswell et al. Das ist so abwegig, als würde man auf der Suche nach Wasser auf trockenem Land zuerst nach fliegenden Fischen suchen. Die simple Antwort auf die richtige Fragestellung »Gibt es Leben auf anderen Planeten?« kann nur eine Antwort kennen. Denn abgesehen davon, dass es ziemlich arrogant von den Erdenbewohnern wäre, sich für einzigartig zu halten – laut physik.de gibt es allein in der Milchstraße etwa 200 bis 300 Milliarden Sterne –, ist die entscheidende Frage doch, ob die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Also ja. (mis)
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