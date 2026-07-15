Festnahmen wegen Anschlagsplänen

London. Ein Dutzend Tatverdächtige sind am Sonntag und Montag durch britische Polizisten verhaftet worden, weil sie einen Anschlag auf eine Veranstaltung von Muslimen in ­Suffolk geplant haben sollen. Die Festnahme erfolgte laut Polizei im Zuge von Ermittlungen, die sie als »im Zusammenhang mit rechtsextremistischem Terrorismus« stehend bezeichnete. Die Veranstaltung, an der etwa 15.000 Menschen teilnahmen, fand vom 9. bis 12. Juli in einem Landhaus in Suffolk im Osten Englands statt. Acht Männer befanden sich am Montag in Polizeigewahrsam, nachdem sie gemäß dem Terrorism Act festgenommen wurden, hieß es in der Mitteilung, während drei weitere Männer wegen des Verdachts der Verschwörung zum Mord und eine Frau wegen des Verdachts der Beihilfe zu einer Straftat festgenommen wurden. Die Festgenommenen sind zwischen 27 und 60 Jahre alt. (Reuters/jW)