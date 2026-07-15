Bündnisse mobilisieren gegen rechts

Glasgow. In Schottland mobilisieren derzeit antirassistische und antifaschistische Organisationen zu einer Protestkundgebung am 25. Juli in Glasgow, um einer Versammlung der faschistischen Gruppe »Unite the Clans« und rechten Ausschreitungen in der Stadt entgegenzutreten, wie die schottische Zeitung The National am Sonntag online berichtete. Veranstalter sind unter anderen die Bündnisse »Stand Up To Racism« (SUTR) und »Women Against The Far Right«. Sie werden unterstützt von Gewerkschaften wie der University College Union.

Zuvor hatten antirassistische Gruppen davor gewarnt, dass »Extremisten von außerhalb versuchen könnten, die Spannungen anzuheizen«, wie das Blatt berichtete. Sie warfen den Faschisten vor, »schreckliche Angriffe auf Frauen zu nutzen, um lokale Gemeinschaften zu unterwandern und ihre rechtsextreme Straßenbewegung aufzubauen«. (jW)