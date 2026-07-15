EU: Steuermillionen für Halbleiter erlaubt

Brüssel. Die EU-Kommission hat Subventionen für die Chipproduktion genehmigt. Die Kommission teilte am Dienstag mit, vier Standorte in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hessen und Bayern dürften insgesamt 659 Millionen Euro von Bund und Ländern erhalten. Mehr als die Hälfte der Mittel fließen in den Neubau eines Werks im Raum Aachen. 214 Millionen Euro dienen dem Fabrikausbau in Itzehoe. In Hessen wird die Herstellung optischer Geräte zur Chipproduktion gefördert, bei München soll eine Firma zwei spezielle Halbleiter produzieren. Sollten Profite an den Standorten höher als erwartet ausfallen, müsse Geld zurückgezahlt werden, hieß es. (AFP/jW)