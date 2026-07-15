Ermittlungen gegen Justizbeamte

Bonn. Weil sie Häftlinge gegen Bezahlung mit Handys und Drogen versorgt haben sollen, ermittelt die Polizei in Nordrhein-Westfalen gegen acht Justizbeamte. Ermittelt wird auch gegen aktuelle und ehemalige Gefangene, wie die Behörde in Bonn am Dienstag mitteilte. Acht Wohnungen in NRW und Rheinland-Pfalz sowie die Justizvollzugsanstalt Rheinbach wurden am Dienstag durchsucht. Als verdächtig gelten fünf Männer und drei Frauen zwischen 28 und 59 Jahren, die in dem Gefängnis arbeiten. Im Mai war es zu Ermittlungen wegen ähnlicher Vorwürfe in der JVA Euskirchen gekommen. (AFP/jW)