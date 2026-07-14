PCK Schwedt erhält Öl aus Südamerika

Warschau. Die Raffinerie PCK in Schwedt erhält über Polen eine Ladung Öl aus Südamerika. Das teilte der polnische Kraftstoffhändler Unimot Paliwa mit. Die Lieferung über den Hafen von Gdańsk sei ein Ausgleich für fehlendes Öl aus Kasachstan. Die polnische See- und Transportinfrastruktur diene in dem Fall der Versorgungssicherheit beider Länder, sagte Unimot-Vizepräsident Robert Brzozowski der Mitteilung zufolge. PCK beliefert nicht nur den Großraum Berlin mit Ölprodukten, jährlich gehen demnach auch zwei Millionen Tonnen Treibstoff nach Westpolen. (dpa/jW)