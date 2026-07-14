Traktorhersteller Zetor verlagert Produktion

Prag. Der tschechische Traditionshersteller Zetor beendet nach 80 Jahren die Produktion von Traktoren in seinem Heimatland. Die Fertigung werde wegen hoher Kosten nach Asien verlagert, teilte das 1946 gegründete Unternehmen am Montag ‌mit. Für die künftige Produktion will Zetor ein bestehendes Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture) in Indien nutzen, wo bereits in den vergangenen Jahren ‌die meisten Traktoren der Marke vom Band liefen. . (Reuters/jW)