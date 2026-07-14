Mercedes erweitert Werk in Ungarn

Kecskemét. Mercedes-Benz hat sein Werk im ungarischen Kecskemét erweitert und in der neuen zweiten Fabrikhalle die Produktion der mit Elektromotor angetriebenen C-Klasse begonnen. Kecskemét sei ein Zukunftsstandort; die Fabrikkosten setzten Maßstäbe in Europa, erklärte ‌Mercedes-Chef Ola Källenius am Montag bei der Eröffnung, an der ‌auch der ungarische Regierungschef Péter Magyar teilnahm. Mit mehr als 5.000 Beschäftigten sei der Mercedes-Standort schon heute der größte »Arbeitgeber« der Region. Die Fertigungskapazität, Anfang letzten Jahres auf 200.000 Fahrzeuge im Jahr beziffert, soll wachsen. Die Schwaben wollen den Produktionsanteil in Ländern mit ‌niedrigeren Kosten in einigen Jahren von 15 auf 30 Prozent verdoppeln. (Reuters/dpa/ jW)