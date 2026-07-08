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Linke verurteilt Angriffe auf Reporter

Berlin. Der Linke-Kovorsitzende Luigi Pantisano hat Übergriffe auf Journalisten bei Protesten am Rande des AfD-Parteitags am vergangenen Wochenende in Erfurt verurteilt. Grundsätzlich sei er froh über alle, die am Wochenende in Erfurt auf der Straße gewesen seien und friedlich gegen den Parteitag einer »demokratiefeindlichen Partei« protestiert hätten, sagte Pantisano am Montag in Berlin. »Dennoch muss ich klarmachen, wir als Partei auch deutlich feststellen, dass Angriffe auf Journalisten selbstverständlich zu verurteilen sind«, sagte er weiter. Am Rande der Proteste war es am Sonnabend zu Angriffen auf Reporter des rechten Portals Apollo News und der Wochenzeitung Junge Freiheit gekommen. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 08.07.2026, Seite 15, Antifaschismus
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