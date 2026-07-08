Licht ins »Dunkle«
→ Geschichtsfenster. Do., Youtube
Wussten Sie, dass Mandelmilch schon im Mittelalter weit verbreitet war? Oder dass, entgegen dem Klischee über die angeblich dunkle Epoche, viele Frauen selbständig arbeiteten und erst im Laufe der Frühen Neuzeit weitgehend aus dem Berufsleben verdrängt wurden? Nach der neuesten Folge des Youtube-Kanals »Geschichtsfenster« weiß man es jedenfalls. Der Name Influencer hat mittlerweile einen leicht negativen Beigeschmack, doch was der Beruf im Idealfall leisten kann, zeigt der auch in Museums- und Bildungsarbeit aktive Andrej Pfeiffer-Perkuhn. Seit Jahren klärt er in hervorragend produzierten Videos über das Mittelalter auf. Als »Kanal für angewandten Geschichtsnerdismus« bezeichnet er das, und der Name ist Programm – mein Herz schlägt jedenfalls höher. Auf hohem wissenschaftlich-quellenkritischen Niveau, aber zugleich locker und mit angenehmer Erzählstimme, demonstriert Pfeiffer-Perkuhn, wieviel man vor allem über präzise Bildanalysen über den damaligen Alltag der Menschen herausfinden kann. Unbedingt empfehlenswert! (mp)
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 0,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!