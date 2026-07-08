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Bank of England will Regulierungen aufheben

London. Die britische Zentralbank will Eigenkapitalanforderungen für große britische Kreditinstitute lockern. Die Bank of England teilte am Dienstag mit, einige nach der Finanzkrise von 2008 eingeführte Regeln abschaffen oder lockern zu wollen. Die Regeln legen die Höhe des Finanzpolsters fest, das im Krisenfall Verluste auffangen soll. Zudem sollten Kapitalpuffer künftig leichter freigegeben werden können, ohne Ausschüttungen an die Aktionäre zu beschränken. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 08.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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