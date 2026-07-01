Bosch-Betriebsrat fordert »Taskforce«

Berlin. Der Betriebsrat von Autozulieferer Bosch fordert eine »Taskforce« von Unternehmen, Gewerkschaften und Politik. »Wir können nicht so weitermachen wie bisher«, sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Bosch Mobility, Frank Sell, dem Spiegel am Sonntag. Diese Arbeitsgruppe solle sich erst auflösen »wenn sie Lösungen erarbeitet hat, die die Zukunft der Branche in Deutschland sichern«, sagte er demnach. Zuletzt hatten diverse Autokonzerne und -zulieferer unter anderem massenhafte Stellen- und Lohnkürzungen angekündigt. Beschäftigte bei Mercedes-Benz gingen dagegen bundesweit auf die Straße. (AFP/jW)