US-Investor Lone Star Funds kauft Contitech

Hannover. Die Continental-Kunststofftechniksparte Contitech wird an den US-Finanzinvestor Lone Star Funds verkauft. Man setze auf Dialog mit dem neuen Eigentümer. Sollte es aber über die bereits beschlossenen 3.000 Jobs hinaus Pläne eines weiteren Stellenabbaus geben, werde das auf »entschiedenen Widerstand« stoßen, sagte Francesco Grioli, Hauptvorstand der IG BCE und Mitglied des Continental-Aufsichtsrats. Der Reifenhersteller Continental hatte im Mai angekündigt, bei der Kunststofftechniktochter Contitech 3.000 Stellen zu kürzen, davon 1.600 in der BRD. Die IG BCE hatte damals mitgeteilt, betriebsbedingte Kündigungen sollten bis Ende 2030 vermieden werden. (dpa/jW)