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»Opec plus« behält höhere Förderung bei

Wien. Das Ölkartell »Opec plus« soll am Sonntag eine weitere Anhebung der Förderziele ab August beschließen. Mit den ‌Beratungen vertraute Personen erklärten bereits am Sonntag vormittag gegenüber Reuters, man habe sich grundsätzlich darauf geeinigt, die Quoten wie schon im Juli um 188.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Die Produktion der »Opec plus« war seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran stetig zurückgegangen. Sie fiel im Mai auf ‌33,13 Millionen Barrel pro Tag, nach 42,77 Millionen im Februar. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 06.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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