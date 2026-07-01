Post: Behörde kann Laufzeiten nicht prüfen

Bonn. Nach einem Gerichtsurteil kann die Bundesnetzagentur vorläufig nicht mehr überprüfen, ob die Post schnell genug Briefe zustellt. Wie laut dpa aus Unterlagen der Bundesnetzagentur hervorgeht, verlor die Behörde vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf in letzter Instanz einen Rechtsstreit mit einem Marktforschungsunternehmen, das geklagt hatte. Vorerst darf kein Auftrag für eine sogenannte Laufzeitenüberprüfung mit Testbriefen erteilt werden. In der Folge kann die Netzagentur bis voraussichtlich 2028 diesem gesetzlichen Auftrag nicht nachkommen. (dpa/jW)