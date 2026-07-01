Litauen-Brigade: Pistorius will Soldaten verpflichten

Berlin. Für die dauerhafte Stationierung einer Brigade der Bundeswehr in Litauen muss nach Einschätzung von Verteidigungsminister Boris Pistorius eine nennenswerte Soldatenzahl verpflichtet werden. »Ich rede von unter 1.000«, sagte der SPD-Politiker Bild am Sonntag. Es gebe eine »Herausforderung bei den Mannschaftsdienstgraden und ‌bei Spezialisten«. Hier könne es »am Ende zu einer Verpflichtung kommen«. ‌Der Aufbau der Brigade mit rund 4.800 ‌Soldaten und 200 zivilen Beschäftigten soll 2027 abgeschlossen sein. Im Februar war bekanntgeworden, dass die Meldungen von Freiwilligen für die Litauen-Brigade deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben. Bei der Ankündigung der Aufstellung der Brigade hatte Pistorius 2023 noch versichert, dass ausschließlich Freiwillige stationiert werden. (Reuters/jW)