LNG-Anteil an Gasimporten gestiegen

Mukran/Wilhelmshaven/Brunsbüttel. Trotz des Iran-Kriegs ist der Anteil des über die deutschen LNG-Terminals eingeführten Erdgases am Gesamtimport weiter gestiegen. Nach Zahlen der Bundesnetzagentur vom Wochenende kamen im ersten Halbjahr rund 12 Prozent über die Terminals an Nord- und Ostsee. 2025 lag der Anteil früheren Angaben zufolge bei rund 10 und 2024 bei 8 Prozent. Insgesamt wurden laut Netzagentur rund 551 Terawattstunden (TWh) Gas importiert. Als verflüssigtes Erdgas per Schiff kamen demnach rund 67 Terawattstunden an. Im ersten Halbjahr 2025 waren es laut früheren Angaben rund 39 Terawattstunden. (dpa/jW)