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Kürzungskurs: IGM-Protest bei Mercedes

Stuttgart. Die IG Metall (IGM) ruft die Beschäftigten von Mercedes-Benz bundesweit zu Protesten gegen die Verschärfung des Kürzungskurses auf, berichtete dpa am Mittwoch. Demnach finden an diesem Freitag Kundgebungen an den Standorten Sindelfingen und Untertürkheim (Stuttgart) statt. Aktionen seien auch in Rastatt, Kuppenheim, Bremen, Berlin, Hamburg, Düsseldorf sowie in Ludwigsfelde und Germersheim geplant, teilte die örtliche Vertretung der Gewerkschaft in Stuttgart mit. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 02.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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