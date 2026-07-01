Strom: Erneuerbare liefern 58 Prozent

Berlin/Stuttgart. Im ersten Halbjahr 2026 hatte klimaneutral erzeugter Strom einen so großen Anteil am Stromverbrauch wie noch nie, berichtete dpa am Mittwoch. Erneuerbare Energieträger (EE) deckten in den ersten sechs Monaten 58 Prozent des Stromverbrauchs, wie aus Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervorgeht. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2025 lag die Quote bei 55,2 Prozent, im ersten Halbjahr 2024 bei 57 Prozent. (dpa/jW)