London: Kriegsetat um 15 Milliarden Pfund erhöht

Berkshire. Großbritannien will seine Kriegsausgaben um 15 Milliarden Pfund aufstocken. Das kündigte Premierminister Keir Starmer Dienstag abend bei der Vorstellung des lange aufgeschobenen Defence-Investment-Plans in der englischen Grafschaft Berkshire an. In den kommenden vier Jahren will Großbritannien damit insgesamt mehr als 340 Milliarden Euro in die Verteidigung investieren. Der jährliche Militäretat würde von 54 Milliarden Pfund bei Amtsantritt der Labour-Partei im Jahr 2024 auf 80 Milliarden Pfund bis 2029 steigen, sagte Starmer bei einer Pressekonferenz mit Finanzministerin Rachel Reeves und Verteidigungsminister Dan Jarvis. (dpa/jW)