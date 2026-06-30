Industrie: Monatlich 15.000 Stellen gekürzt

Nürnberg. In der deutschen Industrie werden aktuell jeden Monat rund 15.000 Jobs gestrichen. Über die zurückliegenden zwölf Monate waren es 174.000, teilte die Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles (SPD), bei der Vorstellung der Junistatistik in Nürnberg mit. Zwei Drittel der aktuellen Anzeigen für Kurzarbeit kämen aus der Industrie. Die Zahl der Erwerbslosen stieg im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 22.000 Personen auf gut 2,9 Millionen. Das waren 15.000 weniger als noch im Mai 2026. (dpa/jW)