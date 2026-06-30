Privater Reichtum wächst schneller an

Zürich. Die Privatvermögen sind im Jahr 2025 deutlich schneller gewachsen als in den Vorjahren. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten »Global Wealth Report« der Schweizer Großbank UBS hervorgeht, wuchs das in US-Dollar gerechnete Vermögen um 10,8 Prozent. Im Jahr 2024 waren es noch 4,6 Prozent. Getragen wurde die Entwicklung demnach von starken Finanzmärkten und anziehenden Sachwerten. Die Zahl der Dollar-Millionäre stieg weltweit um fast eine Million Personen, beinahe die Hälfte von ihnen aus den USA. Danach folgten China, Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich mit mehr als zwei Millionen Millionären. (Reuters/jW)