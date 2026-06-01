Nachschlag: Outdoorsport
→ Fußball-WM: Ecuador vs. Deutschland. Do., 22. Uhr, Magenta TV
Wenn Klopp das Mikro in der Hand hält, wird das Spielfeld zum Rand und der Rand zum Spielfeld. Die Begegnung zum Material degradiert für seine Sentenzen. Der als Motivationskünstler bekannte Trainer hat eine viel größere Gabe, er kann die Dinge auf den Punkt bringen, verdichtet, in sich gefaltet. Auch deswegen spielen seine Mannschaften, wie sie spielen. Ein Seminar recht eigentlich, das sich wie Entertainment anfühlt, war auch seine Analyse der Begegnung Ecuador–Deutschland. Klopp erklärte, wie man dichte Defensivstaffeln knackt. Oder führte aus, warum das individualtaktische Verhalten der deutschen Spieler nicht zu ihrer Mannschaftstaktik gepasst hat. Und dann sagte er was scheinbar Banales, das selbst der versierte Zuschauer vorm Bildschirm so nicht auf dem Schirm haben kann: Fußball ist eine Outdoorsportart. Auf einem trockenen Platz, sollte das heißen, kann man nicht auf schnelle Pässe setzen. Was ist das für eine seltsame Welt, in der beim einen Kanal ein Basler und beim anderen ein Klopp den Experten gibt? (fb)
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