Hitzewellen heißer wegen Klimawandel

Paris. Der menschengemachte Klimawandel verschärft die derzeitige Hitzewelle in Westeuropa. »Das Wettermuster hinter dieser Hitzewelle ist nicht außergewöhnlich«, sagte Davide Faranda von dem Projekt Climameter am Mittwoch. Ursachen für das Temperaturplus von bis zu vier Grad Celsius sehen die Wissenschaftler in den Treibhausgasemissionen. Man nähere sich den Grenzen dessen, woran sich Gesellschaften und Ökosysteme anpassen könnten. (dpa/jW)