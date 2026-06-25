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US-Dollar klettert auf 13-Monats-Hoch

New York City. Die Aussicht auf höhere Leitzinsen in den USA und die Suche ‌nach sicheren Häfen angesichts des jüngsten Ausverkaufs bei Technologieaktien haben für eine Aufwertung des US-Dollars gesorgt. Der Dollar-Index kletterte am Mittwoch auf 101,69 Punkte und damit auf das höchste Niveau seit Mai 2025. Dies drückte den Euro um 0,4 Prozent auf ein über einjähriges Tief von 1,134 Dollar. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 25.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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