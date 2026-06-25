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Samsung plant milliardenschweren Aktienrückkauf

Seoul. Nach der Einigung im jüngsten Tarifstreit bereitet Samsung einen Aktienrückkauf vor. Der Elektronikkonzern wolle eigene Anteilsscheine im Volumen von ‌umgerechnet rund 51 Milliarden Euro einsammeln, schrieb die ‌südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Samsung ‌hatte sich im Mai mit den Gewerkschaften auf ‌eine Anhebung der ‌Mitarbeiterboni geeinigt. Künftig sollen 10,5 Prozent des ‌operativen Gewinns in Form von Aktien an die Beschäftigten ausgeschüttet werden. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 25.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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