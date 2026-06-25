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Regierung lockert Energieeffizienzregeln

Berlin. Die Bundesregierung hat am Mittwoch eine umfassende Lockerung der Regelungen des Energieeffizienzgesetzes beschlossen. Insbesondere Betreiber von Rechenzentren werden dabei begünstigt, wie aus der Mitteilung der Regierung hervorgeht. Diese haben künftig vier statt zwei Jahre Zeit, Effizienzziele zu erreichen. Insbesondere sollen nationale Regeln entfallen, die nach Meinung der Regierung über die Vorschriften der EU hinausgehen. Unter anderem soll die Pflicht zur Einführung von Energie- oder Umweltmanagementsystemen ​künftig erst für Unternehmen ab einem Jahresenergieverbrauch von 23,6 Gigawattstunden gelten, ferner die Pflicht zur Nutzung industrieller Abwärme gestrichen werden. Das Ministerium begründet die Änderungen mit Bürokratieabbau und ‌der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 25.06.2026, Seite 4, Inland
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