Für die Space-X-Aktie geht’s bergab

Washington. Etwas mehr als eine Woche nach dem Börsenstart ist der Aktienkurs des US-Raumfahrtkonzerns Space X am Montag (Ortszeit) erneut gefallen. Damit gab die Space-X-Aktie bereits den dritten Handelstag in Folge nach. Seit ihrem Börsenstart am 12. Juni hat sie jedoch noch einen Anstieg von rund 22 Prozent zu verzeichnen. Space X stellte mit seinem Börsengang alle bisherigen in den Schatten und machte Unternehmenschef Elon Musk zum ersten Billionär der Welt. Kritiker halten das für demokratiegefährdend. Ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres sagte, dies zeige »das Problem der Ungleichheit«. (AFP/jW)