US-Behörde untersucht tödlichen Tesla-Unfall

Washington. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat am Montag (Ortszeit) eine Untersuchung zu einem tödlichen Unfall mit einem Tesla im US-Bundesstaat Texas eingeleitet. Das Model 3 war am 19. Juni in ein Haus gekracht, ‌wobei eine 76jährige Frau starb. Die NHTSA ‌hat seit 2016 knapp 50 Sonderuntersuchungen zu Tesla-Unfällen mit Verdacht auf Autopilotnutzung eingeleitet, bei denen rund zwei Dutzend Menschen ums Leben kamen. Zuletzt gab es Überprüfungen von Millionen Tesla-Fahrzeugen wegen möglicher Softwaremängel und Verkehrsverstößen. (Reuters/jW)