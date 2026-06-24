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US-Behörde untersucht tödlichen Tesla-Unfall

Washington. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat am Montag (Ortszeit) eine Untersuchung zu einem tödlichen Unfall mit einem Tesla im US-Bundesstaat Texas eingeleitet. Das Model 3 war am 19. Juni in ein Haus gekracht, ‌wobei eine 76jährige Frau starb. Die NHTSA ‌hat seit 2016 knapp 50 Sonderuntersuchungen zu Tesla-Unfällen mit Verdacht auf Autopilotnutzung eingeleitet, bei denen rund zwei Dutzend Menschen ums Leben kamen. Zuletzt gab es Überprüfungen von Millionen Tesla-Fahrzeugen wegen möglicher Softwaremängel und Verkehrsverstößen. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 24.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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