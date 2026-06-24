Urteile in Prozess um Bistumsfinanzskandal

München. Im Prozess um einen millionenschweren Finanzskandal des Bistums Eichstätt hat das Landgericht München II den früheren Finanzdirektor und einen Investor zu Bewährungsstrafen verurteilt, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Demnach leitete der Investor im Zusammenhang mit US-Immobiliengeschäften in den USA hohe Summen an den Finanzdirektor weiter, der im Gegenzug Projekte des Investors bei Anlageentscheidungen bevorzugt haben soll. (AFP/jW)