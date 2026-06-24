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Pantisano: Koalition will Aktuelle Stunde

Berlin. Der Bundestag soll sich in dieser Woche in einer Aktuellen Stunde mit Äußerungen des neuen Linken-Chefs Luigi Pantisano befassen. Darauf habe sich die Union mit der SPD geeinigt, sagte CDU/CSU-Parlamentsgeschäftsführer Steffen Bilger am Dienstag. Pantisanos Aussagen seien »inakzeptabel« und seine Entschuldigung »nicht wirklich glaubwürdig«. Pantisano hatte vor seiner Wahl zum Parteichef gegenüber Bild gesagt, es gebe »gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst«. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 24.06.2026, Seite 4, Inland
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